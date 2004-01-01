Доктор Фауст
Пьеса Кристофера Марло, одна из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира в постановке Шекспировского театра «Глобус»
Пьеса Кристофера Марло, одна из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира в постановке Шекспировского театра «Глобус»
Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека.
Пьеса Кристофера Марло «Доктор Фауст» считается одной из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира.
Страна: Великобритания
Год: 2011
Режиссер: Мэттью Данстер
В ролях: Артур Дарвилл, Пол Хилтон, Найджел Кук, Феликс Скотт, Беатриз Ромилли, Шарлотта Брум, Джонатан Каллен, Роберт Гудэйл
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 38 минут, с одним антрактом
450 р.
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