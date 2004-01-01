Пьеса Кристофера Марло, одна из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира в постановке Шекспировского театра «Глобус»

Ограничения: 16+

Доктор Фауст, охваченный жаждой знания, бросает учебу ради занятий магией и заключает сделку с дьяволом: если Мефистофель будет служить Фаусту при жизни, доктор отдаст свою душу дьяволу после смерти. На время этого театрального представления сцена «Глобуса» превратится в поле битвы между Люцифером и ангелами за душу одного человека.

Пьеса Кристофера Марло «Доктор Фауст» считается одной из наиболее значительных и известных трагедий, написанных до Шекспира.

Страна: Великобритания

Год: 2011

Режиссер: Мэттью Данстер

В ролях: Артур Дарвилл, Пол Хилтон, Найджел Кук, Феликс Скотт, Беатриз Ромилли, Шарлотта Брум, Джонатан Каллен, Роберт Гудэйл

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 38 минут, с одним антрактом