Кармен
Самая кассово успешная трансляция за все время существования проекта The Met: Live in HD
Самая кассово успешная трансляция за все время существования проекта The Met: Live in HD
Трудно назвать другую оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер – шлягер, а исполнителям достаются столь же пристрастные взгляды и внимание слушателей. Элина Гаранча в заглавной роли и Роберто Аланья в роли Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в осовремененной постановке Ричарда Эйра. В дирижерской интерпретации Янника Незе-Сегена «Кармен» обретает узнаваемо французский аромат, хотя исполняется версия с речитативами, а не с диалогами.
Страна: США
Год: 2010
Режиссёр: Ричард Эйр
Актёры: Элина Гаранча, Роберто Аланья, Барбара Фриттоли, Тедди Родес, Элизабет Кабальеро, Сандра Пик Эдди, Кит Джеймсон, Эрл Патриарко, Кит Миллер, Тревор Шейнеманн, Мария Ковроски, Мартин Харви
Жанр: опера
Язык: французский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 57 минут
Возраст: 16+
600 р.
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