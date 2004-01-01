Ограничения: 16+

Трудно назвать другую оперу, столь популярную у публики, оперу, где каждый номер – шлягер, а исполнителям достаются столь же пристрастные взгляды и внимание слушателей. Элина Гаранча в заглавной роли и Роберто Аланья в роли Хозе выдерживают этот экзамен с честью, разыгрывая историю о стремлении к свободе, любви и ревности, выстроенную в осовремененной постановке Ричарда Эйра. В дирижерской интерпретации Янника Незе-Сегена «Кармен» обретает узнаваемо французский аромат, хотя исполняется версия с речитативами, а не с диалогами.

Страна: США

Год: 2010

Режиссёр: Ричард Эйр

Актёры: Элина Гаранча, Роберто Аланья, Барбара Фриттоли, Тедди Родес, Элизабет Кабальеро, Сандра Пик Эдди, Кит Джеймсон, Эрл Патриарко, Кит Миллер, Тревор Шейнеманн, Мария Ковроски, Мартин Харви

Жанр: опера

Язык: французский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 57 минут

Возраст: 16+