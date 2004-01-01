Враги лишили Просперо власти и богатства и бросили его на острове. Но Просперо не обычный человек, и он не на обычном острове. Он – волшебник, способный управлять стихиями. Однажды на горизонте появляется парус корабля, на котором плывёт человек, предавший Просперо. Тогда волшебник при помощи колдовства вызывает бурю на море. Корабль тонет, часть пассажиров спасается – и утром они приходят в себя на волшебном острове…

Уникальный проект сотрудничества с компанией Intel позволит использовать новейшие экспериментальные технологи, которые расширят рамки возможного на театральной сцене. Саймон Расселл Бил впервые за 20 лет вернётся на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть Просперо в новой постановке от художественного руководителя компании – Грегори Дорана.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Жанр: спектакль

Режиссёр: Грегори Доран

В ролях: Саймон Расселл Бил, Дженни Рейнсфорд, Оскар Пирс, Марк Куортли, Джо Диксон, Джеймс Такер, Дэниел Истон

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)

Хронометраж: 2 часа 59 минут, с одним антрактом

Возраст: 16+