Буря
Постановка Королевской шекспировской компании
Постановка Королевской шекспировской компании
Враги лишили Просперо власти и богатства и бросили его на острове. Но Просперо не обычный человек, и он не на обычном острове. Он – волшебник, способный управлять стихиями. Однажды на горизонте появляется парус корабля, на котором плывёт человек, предавший Просперо. Тогда волшебник при помощи колдовства вызывает бурю на море. Корабль тонет, часть пассажиров спасается – и утром они приходят в себя на волшебном острове…
Уникальный проект сотрудничества с компанией Intel позволит использовать новейшие экспериментальные технологи, которые расширят рамки возможного на театральной сцене. Саймон Расселл Бил впервые за 20 лет вернётся на сцену Королевской шекспировской компании, чтобы сыграть Просперо в новой постановке от художественного руководителя компании – Грегори Дорана.
Страна: Великобритания
Год: 2017
Жанр: спектакль
Режиссёр: Грегори Доран
В ролях: Саймон Расселл Бил, Дженни Рейнсфорд, Оскар Пирс, Марк Куортли, Джо Диксон, Джеймс Такер, Дэниел Истон
Язык: английский
Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – без субтитров)
Хронометраж: 2 часа 59 минут, с одним антрактом
Возраст: 16+
450 р.
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