Ограничения: 16+

«Богема» наследует традиции вердиевской «Травиаты» и посвящена, по словам музыковеда Михаила Мугинштейна, «грустной тайне жизни, раскрытой в теме необратимости времени».

Немецкий режиссер Филипп Химмельманн известен российской публике по пермской постановке «Свадьбы Фигаро» Моцарта (2012). В его трактовке оперы Пуччини действие разворачивается в шестидесятые годы ХХ века в Париже. Легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, новую моду, новое понимание роли личности в истории.

«Богема» – это люди, которые были и будут всегда, которые отличаются от других тем, что хотят быть героями книги бытия, а не просто читателями. Люди с богатым воображением. Люди, способные мечтать.

Если окинуть взглядом историю хотя бы последних ста пятидесяти лет, то видно, что ни образ жизни, ни ценности представителей этого круга по сути не изменились: богема конца XIX – начала XX века и богема XXI века мало чем отличаются друг от друга. Люди богемы – это существа, которые живут вне времени и создают свое пространство, их объединяет особая креативность, поиск альтернативных стратегий в жизни — поэтому они никогда не состарятся и никогда не устареют.

«Богема» Пуччини – произведение, которое дает возможность проживать снова и снова приключения творчества и любви.

Страна: Россия

Год: 2017

Музыкальный руководитель и дирижер: Теодор Курентзис

Режиссёр: Филипп Химмельманн

Актёры: Давиде Джусти, Константин Сучков, Эдвин Кроссли-Мерсер, Деян Вачков, Гарри Агаджанян, Зарина Абаева, Надежда Павлова, Сергей Власов, Евгений Икатов, Виктор Шаповалов

Жанр: опера

Язык: итальянский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 2 часа 27 минут, с одним антрактом

Возраст: 16+