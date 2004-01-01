Богема
Вершина лирико-психологической оперы конца XIX века в совместной постановке Пермского театра оперы и балета и Festspielhaus Baden-Baden
Вершина лирико-психологической оперы конца XIX века в совместной постановке Пермского театра оперы и балета и Festspielhaus Baden-Baden
«Богема» наследует традиции вердиевской «Травиаты» и посвящена, по словам музыковеда Михаила Мугинштейна, «грустной тайне жизни, раскрытой в теме необратимости времени».
Немецкий режиссер Филипп Химмельманн известен российской публике по пермской постановке «Свадьбы Фигаро» Моцарта (2012). В его трактовке оперы Пуччини действие разворачивается в шестидесятые годы ХХ века в Париже. Легендарное время, подарившее миру новый кинематограф, новую моду, новое понимание роли личности в истории.
«Богема» – это люди, которые были и будут всегда, которые отличаются от других тем, что хотят быть героями книги бытия, а не просто читателями. Люди с богатым воображением. Люди, способные мечтать.
Если окинуть взглядом историю хотя бы последних ста пятидесяти лет, то видно, что ни образ жизни, ни ценности представителей этого круга по сути не изменились: богема конца XIX – начала XX века и богема XXI века мало чем отличаются друг от друга. Люди богемы – это существа, которые живут вне времени и создают свое пространство, их объединяет особая креативность, поиск альтернативных стратегий в жизни — поэтому они никогда не состарятся и никогда не устареют.
«Богема» Пуччини – произведение, которое дает возможность проживать снова и снова приключения творчества и любви.
Страна: Россия
Год: 2017
Музыкальный руководитель и дирижер: Теодор Курентзис
Режиссёр: Филипп Химмельманн
Актёры: Давиде Джусти, Константин Сучков, Эдвин Кроссли-Мерсер, Деян Вачков, Гарри Агаджанян, Зарина Абаева, Надежда Павлова, Сергей Власов, Евгений Икатов, Виктор Шаповалов
Жанр: опера
Язык: итальянский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 2 часа 27 минут, с одним антрактом
Возраст: 16+
600 р.
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