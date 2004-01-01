Антоний и Клеопатра

После убийства Цезаря Марк Антоний достигает пика своего могущества. Но он решает пренебречь своими обязанностями перед империей в пользу полной излишеств совместной жизни со своей возлюбленной Клеопатрой, царицей египетской. Разрываясь между чувством и долгом, Антоний обрекает себя и свою возлюбленную на погибель. После успешных постановок «Много шума из ничего» (2012) и «Отелло» (2015), режиссёр Икбаль Хан возвращается в RSC.

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Икбаль Хан

В ролях: Энтони Бирн, Жозетт Симон, Бен Аллен, Патрик Друри, Дэвид Бернетт, Джеймс Корриган, Пол Доддс

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 10 минут, с двумя антрактами