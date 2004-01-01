Ангелы в Америке
Часть 2: Перестройка. Постановка Королевского Национального театра.
Часть 2: Перестройка. Постановка Королевского Национального театра.
Америка, середина 80-х, администрация Рейгана, эпидемия СПИДа. На этом фоне несколько жителей Нью-Йорка живут самой обычной жизнью, ежедневно решая вопросы жизни и смерти, любви и секса, ада и рая.
Важная двухчастная пьеса 80-х годов об эпидемии СПИДа, написанная драматургом Тони Кушнером и экранизированная недавно в формате телесериала для канала HBO, возвращается на театральные подмостки – и вместе с ней на сцену Национального театра возвращается Эндрю Гарфилд в роли Прайора Уолтера. Режиссер постановки – Мэриэнн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»), лауреата премий Лоуренса Оливье и «Тони».
Страна: Великобритания
Год: 2017
Режиссёр: Мэриэнн Эллиотт
Актёры: Эндрю Гарфилд, Нэйтан Лэйн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Расселл Тови, Сьюзен Браун, Дэнис Гог, Аманда Лоуренс, Джеймс МакАрдл
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – английские субтитры)
Хронометраж: 4 часа 16 минут, с двумя антрактами
Возраст: 18+
450 р.
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