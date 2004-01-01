Ангелы в Америке

Ограничения: 18+

Америка, середина 80-х, администрация Рейгана, эпидемия СПИДа. На этом фоне несколько жителей Нью-Йорка живут самой обычной жизнью, ежедневно решая вопросы жизни и смерти, любви и секса, ада и рая.

Важная двухчастная пьеса 80-х годов об эпидемии СПИДа, написанная драматургом Тони Кушнером и экранизированная недавно в формате телесериала для канала HBO, возвращается на театральные подмостки – и вместе с ней на сцену Национального театра возвращается Эндрю Гарфилд в роли Прайора Уолтера. Режиссер постановки – Мэриэнн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»), лауреата премий Лоуренса Оливье и «Тони».

Страна: Великобритания

Год: 2017

Режиссёр: Мэриэнн Эллиотт

Актёры: Эндрю Гарфилд, Нэйтан Лэйн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Расселл Тови, Сьюзен Браун, Дэнис Гог, Аманда Лоуренс, Джеймс МакАрдл

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры (прямая трансляция – английские субтитры)

Хронометраж: 3 часа 30 минут, с одним антрактом

Возраст: 18+