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Амадей

Пьеса Питера Шеффера в постановке Королевского Национального театра

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Ограничения: 16+
События: Видеотрансляции, Спектакли.

Вена, столица мировой музыки. Придворный композитор Антонио Сальери знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом, юным гением, приехавшим покорять Вену. Сальери заворожён композиторским талантом и звёздными замашками Моцарта – и в его руках сосредоточена власть, которая может либо возвысить молодого композитора, либо полностью его уничтожить.

Знаменитая пьеса Питера Шеффера, завоевавшая множество наград Лоуренса Оливье и «Тони», впервые была представлена в Национальном театре в 1979 году, а позже легла в основу фильма режиссёра Милоша Формана. В новой постановке режиссёра Майкла Лонгхёрста звучит живая оркестровая музыка, а роль Сальери берёт на себя актёр Лусиан Мсамати.

Режиссёр: Майкл Лонгхёрст

В ролях: Лусиан Мсамати, Адам Гиллен, Карла Кром

Страна: Великобритания

Год: 2017

Жанр: спектакль

Язык: английский

Перевод: русские субтитры

Хронометраж: 3 часа 30 минут

Цены

450 р.

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