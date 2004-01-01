Амадей
Пьеса Питера Шеффера в постановке Королевского Национального театра
Пьеса Питера Шеффера в постановке Королевского Национального театра
Вена, столица мировой музыки. Придворный композитор Антонио Сальери знакомится с Вольфгангом Амадеем Моцартом, юным гением, приехавшим покорять Вену. Сальери заворожён композиторским талантом и звёздными замашками Моцарта – и в его руках сосредоточена власть, которая может либо возвысить молодого композитора, либо полностью его уничтожить.
Знаменитая пьеса Питера Шеффера, завоевавшая множество наград Лоуренса Оливье и «Тони», впервые была представлена в Национальном театре в 1979 году, а позже легла в основу фильма режиссёра Милоша Формана. В новой постановке режиссёра Майкла Лонгхёрста звучит живая оркестровая музыка, а роль Сальери берёт на себя актёр Лусиан Мсамати.
Режиссёр: Майкл Лонгхёрст
В ролях: Лусиан Мсамати, Адам Гиллен, Карла Кром
Страна: Великобритания
Год: 2017
Жанр: спектакль
Язык: английский
Перевод: русские субтитры
Хронометраж: 3 часа 30 минут
450 р.
Видеотрансляции театральных премьер и хитов последних лет: драма, комедия, опера с участием звезд кино и театра
Цикл авторских передач Паолы Волковой