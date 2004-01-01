Театральная старина

Постоянный профессиональный публичный театр возник в России в середине XVIII века. 30 августа 1756 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении русского театра в Петербурге. Театр возглавил А. П. Сумароков, трагедии которого составили основу репертуара. В течение второй половины XVIII – XIX веков стали создаваться новые императорские театры, среди них Большой и Малый – в Москве, Мариинский и Михайловский - в Петербурге. Это театры, в которых русская драматургия и русское сценическое искусство поднялись до классических вершин. В конце девятнадцатого столетия К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко был основан Московский Художественный театр, открывший для России и для всего мира драматурга А. П. Чехова.

Эти страницы российской театральной летописи раскрывают издания XIX - нач. XX вв. из фонда редких книг Областной научной библиотеки. На выставке представлены драматические произведения русских и зарубежных классиков; статьи и фотографии из театральных журналов; книги, посвященные жизни и творческой деятельности выдающихся мастеров русской сцены.

Историческую и культурную ценность имеют представленные на выставке первые прижизненные публикации пьес «На всякого мудреца довольно простоты» и «Горячее сердце» А. Н. Островского в журнале «Отечественные записки» за 1868 и 1869 годы. Эти пьесы впервые были поставлены на сценах Малого и Александринского театров.

На выставке экспонируются номера театрального журнала «Артист» (1889-1895) со статьями, посвященными истории и теории театра: «Основание русского театра» Е. Некрасовой и «Патриарх русских актеров» А. Сиротинина о «первых придворных актерах» Ф. Волкове и И. Дмитревском, «Курс театрального грима» и «Театральная костюмировка» артиста Малого театра К. С. Шиловского-Лошивского, «Театральные ошибки» драматурга и актера Д. В. Гарина. Как возник первый русский театр, кто его возглавлял, как наложить грим молодости или старческого возраста, как самим приготовить гримировальные краски, какими качествами должен обладать суфлер, незаменимый работник в дореволюционном театре – обо всем этом можно узнать из этих статей.

Особо следует выделить тома из собраний сочинений норвежца Генриха Ибсена и бельгийца Мориса Метерлинка с текстами знаменитых пьес «Пер Гюнт» и «Синяя птица», по которым в 1908 и 1912 годах в Московском Художественном театре В. И. Немировичем-Данченко и К. С. Станиславским были поставлены легендарные спектакли.

Богатым художественным оформлением отличается монографическое исследование «Три сестры». Пьеса А. П. Чехова в постановке Московского Художественного театра» (1919) театрального критика, журналиста, историка театра Н. Эфроса. В книгу вошли многочисленные фотографии со сценами из спектакля, исполнителями главных ролей, факсимиле письма А. П. Чехова к своей супруге О. Л. Книппер-Чеховой. В оформлении этого издания принял участие известный художник, участник объединения «Мир искусства» С. В. Чехонин.