Мурманская областная научная библиотека проведет презентацию новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север» – «Театральная коллекция» в рамках культурной акции «День в театре» в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Коллекция содержит материалы по истории театрального движения в нашем регионе, становлении и развитии профессиональных театров, самодеятельных театральных коллективов; о творческом пути театральных деятелей Мурманской области. В коллекции представлены в цифровых форматах книги, газетные публикации, фотографии, афиши, программы, сценарии и другие материалы из фондов Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского областного драматического театра, Драматического театра Северного флота, Мурманского областного театра кукол, Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.