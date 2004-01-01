Театральная коллекция
Презентация новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север»
Презентация новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север»
Мурманская областная научная библиотека проведет презентацию новой цифровой коллекции электронной библиотеки «Кольский Север» – «Театральная коллекция» в рамках культурной акции «День в театре» в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.
Коллекция содержит материалы по истории театрального движения в нашем регионе, становлении и развитии профессиональных театров, самодеятельных театральных коллективов; о творческом пути театральных деятелей Мурманской области. В коллекции представлены в цифровых форматах книги, газетные публикации, фотографии, афиши, программы, сценарии и другие материалы из фондов Мурманской областной научной библиотеки, Мурманского областного драматического театра, Драматического театра Северного флота, Мурманского областного театра кукол, Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.