Театр в стиле джаз: Приключения одного актера
Увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым
Увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым
Театр в стиле джаз – это совершенно новая форма музыкального спектакля, уникальное сочетание авторского и литературного рассказа в сопровождении классической музыки и джазовой импровизации.
Зрителю откроется волшебство актерского перевоплощения, увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым в сопровождении Марины Рыбаковой (фортепиано).
Наивная актриса и брутальный комик из рассказов А.П. Чехова, несостоявшаяся любовь героев Михаила Зощенко, быстротечность времени в искрометных скетчах Михаила Жванецкого…
Бессмертные классические тексты как никогда интересны и актуальны в наше время, и по окончанию спектакля надолго останутся в Ваших мыслях.
В программе используются признанная классика и джазовые стандарты – Шопен, Чайковский, Цфасман, Питерсон, Армстронг.
Новый, ночной формат спектакля придаст таинственности и погрузит в прекрасную атмосферу литературно-музыкального действа.
Автор и художественный руководитель проекта – Марина Рыбакова
1200-1800 р.
Заказ билетов по телефону: 8 (951) 295-36-96
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