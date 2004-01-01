Увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым

Театр в стиле джаз: Приключения одного актера

Ограничения: 12+

Театр в стиле джаз – это совершенно новая форма музыкального спектакля, уникальное сочетание авторского и литературного рассказа в сопровождении классической музыки и джазовой импровизации.

Зрителю откроется волшебство актерского перевоплощения, увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым в сопровождении Марины Рыбаковой (фортепиано).

Наивная актриса и брутальный комик из рассказов А.П. Чехова, несостоявшаяся любовь героев Михаила Зощенко, быстротечность времени в искрометных скетчах Михаила Жванецкого…

Бессмертные классические тексты как никогда интересны и актуальны в наше время, и по окончанию спектакля надолго останутся в Ваших мыслях.

В программе используются признанная классика и джазовые стандарты – Шопен, Чайковский, Цфасман, Питерсон, Армстронг.

Новый, ночной формат спектакля придаст таинственности и погрузит в прекрасную атмосферу литературно-музыкального действа.

Автор и художественный руководитель проекта – Марина Рыбакова