147998

Театр в стиле джаз: Приключения одного актера

Увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым

0
Я иду
Ваша оценка
Ограничения: 12+
События: Спектакли.

Театр в стиле джаз – это совершенно новая форма музыкального спектакля, уникальное сочетание авторского и литературного рассказа в сопровождении классической музыки и джазовой импровизации.

Зрителю откроется волшебство актерского перевоплощения, увлекательная череда историй, рассказанных от первого лица актёром театра и кино Андреем Носковым в сопровождении Марины Рыбаковой (фортепиано).

Наивная актриса и брутальный комик из рассказов А.П. Чехова, несостоявшаяся любовь героев Михаила Зощенко, быстротечность времени в искрометных скетчах Михаила Жванецкого…

Бессмертные классические тексты как никогда интересны и актуальны в наше время, и по окончанию спектакля надолго останутся в Ваших мыслях.

В программе используются признанная классика и джазовые стандарты – Шопен, Чайковский, Цфасман, Питерсон, Армстронг.

Новый, ночной формат спектакля придаст таинственности и погрузит в прекрасную атмосферу литературно-музыкального действа.

Автор и художественный руководитель проекта – Марина Рыбакова

Цены

1200-1800 р.

Заказ билетов по телефону: 8 (951) 295-36-96

Смотрите также

2723127231
13
Полянка
16 марта
Театр кукол

Сказка-игра. Простая, незамысловатая история о приключениях маленькой девочки на лесной полянке для самых маленьких

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?