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Театр на краю земли

Выставка, посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол

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События: Выставки.

Выставка знакомит посетителей с историей учреждения с момента его основания до настоящего времени. В экспозиции будут представлены театральные куклы, награды и сувениры, пригласительные билеты, афиши и программы спектаклей разных лет.

Краеведческий музей
c 6 июня по 6 июля

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