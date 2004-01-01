Театр на краю земли
Выставка, посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол
Выставка, посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол
Выставка знакомит посетителей с историей учреждения с момента его основания до настоящего времени. В экспозиции будут представлены театральные куклы, награды и сувениры, пригласительные билеты, афиши и программы спектаклей разных лет.
Историко-культурологическая выставка из собрания Государственного исторического музея
Историко-мемориальная выставка из собрания Государственного историко-мемориального музея «Смольный»