Выставка эскизов декораций и костюмов к спектаклям

Посетители увидят произведения живописи, графики, скульптуры из собрания музея. В экспозиции будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные художниками Мурманского областного драматического театра и Драматического театра Северного флота.

В рамках мероприятия Чебатурина Раиса Сергеевна, главный художник Драматического театра Северного флота, член Союза художников России, лауреат Государственной премии Марийской АССР, Заслуженный деятель искусств Марийской АССР, Заслуженный художник РФ и Духно Никита Ростиславович, известный дизайнер, график, живописец, член Союза художников России, расскажут гостям вечера о своих работах, представленных на выставке.

Также в экспозиции посетители смогут увидеть эскизы Авдеевой Натальи Иннокентиевны, художника Мурманского областного драматического театра, члена Союза театральных деятелей, члена Союза художников России, Заслуженного работника культуры РФ и Чудзина Валентина Ивановича (1917–2000), живописца, художника театра, члена Союза художников России, Заслуженного художника РСФСР.