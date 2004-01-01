Те, кого люблю

Дмитрий Коржов, известный в Мурманске прозаик, поэт, журналист, критик, член Союза писателей России открывает авторскую программу.

Первым в списке его литературных предпочтений стоит имя одного из лучших русских поэтов второй половины ХХ века Владимира Николаевича Соколова (1918-1997). Свою лекцию, посвященную творчеству поэта, Дмитрий Коржов назвал «Нет школ никаких, только совесть…».

Владимир Соколов – представитель так называемой школы «тихой лирики», по мысли питомцев которой –Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Станислава Куняева, истинная поэзия не может быть пошло-эстрадной, потому что говорит о самых интимных, глубоких вещах, о том, о чем с эстрады не всегда расскажешь. Да и надо ли?

Дмитрий Коржов, исследуя истоки поэтического творчества, представит собственное видение поэзии Владимира Соколова, попытается ответить на вопрос: был ли Соколов таким уж «тихим лириком», каковым его принято считать. Будут звучать стихи поэта в исполнении автора программы и его друзей - актеров, журналистов, писателей. С экрана участники встречи услышат поэтические строки в исполнении самого Владимира Соколова.

На выставке из фонда Областной научной библиотеки будут представлены поэтические сборники разных лет, которые позволят открыть новые страницы уходящей лирической эпохи ХХ века.

Приглашаем на лекцию почитателей и любителей поэзии, всех, кому дорого русское лирическое слово.