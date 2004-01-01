Тайны Вселенной
Выставка живописи Юлии Маляшок
Выставка живописи Юлии Маляшок
Юлия Маляшок в 1992 году окончила Мурманский Государственный Педагогический Институт. На протяжении 25 лет работает воспитателем в детском саду. Более десяти лет участвовала в ежегодных областных выставках любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.
На счету автора персональные выставки в г. Мурманске, г. Мончегорске и в г. Полярном. Юлия любит удивляться и учит этому малышей, они придумывают и изобретают, чтобы жизнь стала интереснее и богаче впечатлениями.
В 2010 году Юлия Александровна стала победителем на 1 Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».
Увлекается фотографией, любит путешествовать, особенно художницу привлекает водный туризм – сплав по горным рекам на катамаранах. Пишет с юности стихи, пробует себя в прозе.
Любит мечтать и верит, что даже самые смелые мечты обязательно сбудутся!
Телефоны для справок – 8(8152) 42-86-68, 42-45-86
Вход свободный
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