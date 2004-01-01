Тайны Вселенной

Юлия Маляшок в 1992 году окончила Мурманский Государственный Педагогический Институт. На протяжении 25 лет работает воспитателем в детском саду. Более десяти лет участвовала в ежегодных областных выставках любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства в Отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.

На счету автора персональные выставки в г. Мурманске, г. Мончегорске и в г. Полярном. Юлия любит удивляться и учит этому малышей, они придумывают и изобретают, чтобы жизнь стала интереснее и богаче впечатлениями.

В 2010 году Юлия Александровна стала победителем на 1 Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России».

Увлекается фотографией, любит путешествовать, особенно художницу привлекает водный туризм – сплав по горным рекам на катамаранах. Пишет с юности стихи, пробует себя в прозе.

Любит мечтать и верит, что даже самые смелые мечты обязательно сбудутся!