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Тайны Теслы

Познавательное научное шоу для детей

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Ограничения: 6+
События: Детские праздники, Шоу.

В этом уникальном шоу мы в доступной и игровой форме продемонстрируем и объясним многие открытия Николы Теслы. Никола Тесла - один из величайших физиков ХХ века, намного опередивший свое время. Он совершил революционные открытия и придумал множество изобретений, которыми мы пользуемся и по сей день!
⚡Вы увидите создание шаровой молнии, северное сияние, большой генератор Теслы и другие интереснейшие эксперименты. Вы узнаете почему Теслу называют человеком, который "изобрел ХХ век", как работают трамваи и троллейбусы, и что общего у радио и игрушечного автомобиля.

Рекомендовано для детей от 6 до 14 лет.

P.S. Родители в ожидании детей смогут перекусить в основном зале Митерии или выпить там чашечку ароматного чая или кофе.

Мама на даче
30 апреля
12:00
13:00
Цены

350 р. (если взрослый присутствует на шоу, на него также приобретается билет)

Запись по телефону 78-06-38 или в теме

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