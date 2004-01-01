Тайны Теслы

Ограничения: 6+

В этом уникальном шоу мы в доступной и игровой форме продемонстрируем и объясним многие открытия Николы Теслы. Никола Тесла - один из величайших физиков ХХ века, намного опередивший свое время. Он совершил революционные открытия и придумал множество изобретений, которыми мы пользуемся и по сей день!

⚡Вы увидите создание шаровой молнии, северное сияние, большой генератор Теслы и другие интереснейшие эксперименты. Вы узнаете почему Теслу называют человеком, который "изобрел ХХ век", как работают трамваи и троллейбусы, и что общего у радио и игрушечного автомобиля.

Рекомендовано для детей от 6 до 14 лет.

P.S. Родители в ожидании детей смогут перекусить в основном зале Митерии или выпить там чашечку ароматного чая или кофе.