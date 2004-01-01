На выставке представлена художественная литература с увлекательными историями о работе следователей и оперативников. Здесь можно встретить издания, рассказывающие о деятельности сыщиков и криминалистов дореволюционной России. Например, роман «Сорок лет среди грабителей и убийц» - воспоминания первого начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции Ивана Дмитриевича Путилина, гения русского сыска, который в свое время стал человеком-легендой.

В серии «Детектив Российской империи» представлены книги Николая Свечина о расследованиях сыщика нижегородской полиции Алексея Лыкова и его наставника Павла Благово.

Признанный мастер остросюжетного жанра Олег Суворов представляет новую серию «Retro-детектив». В основу романа «Роковые обстоятельства» положены несколько подлинных криминальных историй из практики знаменитого юриста Анатолия Федоровича Кони.

У начальника Уголовного розыска Константина Воронцова, главного героя известного остросюжетного романа Николая Леонова «Один и без оружия», с бандитами разговор короткий. Бывший революционный матрос с врагами не церемонится. Другое дело – его помощник Иван Мелентьев, опытный сыщик царской закалки. Этот привык действовать аккуратно, обдуманно. За его плечами – опыт. Чтобы поймать опасного рецидивиста Корнея и его подельников, оперативники внедряют в преступную среду своего агента. Сибирский приключенческий роман Леонида Шувалова «Не взывая к закону» рассказывает о сложном пути, который пришлось пройти оперуполномоченному майору Шелехову, чтобы разгадать все секреты уголовного дела о финансовых махинациях.

На выставке также представлены книги, по которым сняты известные фильмы и сериалы. Большинство детективных романов петербургской писательницы Елены Топильской, в прошлом – следователя по особо важным делам, послужили основой сценария популярного телесериала «Тайны следствия», посвященного суровым трудовым будням работников районной прокуратуры.

Книга Андрея Кивинова «Кошмар на улице Стачек» - о бандитских девяностых и работе обычных оперативников уголовного розыска - послужила основой для телесериала «Улицы разбитых фонарей». А по повести Израиля Меттера «Ко мне, Мухтар!» - о взаимной преданности сотрудника милиции и овчарки по кличке Мухтар – в 1964 году был снят одноименный фильм, пользовавшийся особой популярностью у советского зрителя.

Выставка предлагает читателям и новинки детективной прозы. 50-й роман Александры Марининой «Другая правда» продолжает рассказ о легендарном оперативнике Анастасии Каменской. Отставному сотруднику Каменской и молодому журналисту Петру Кравченко попадает в руки старое уголовное

дело. Осужденный по нему человек до сих пор отбывает наказание в исправительном учреждении. Журналист Кравченко считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следователей на чистую воду. В произведениях современного автора Татьяны Шахматовой «Унесенные блогосферой» и «Удар отточенным пером» преступления расследует экперт-филолог с помощью оригинального анализа текста.