Тайный гномик

Мурманская областная научная библиотека приглашает на заключительную лекцию авторской литературной программы писателя и журналиста Дмитрия Коржова «Те, кого люблю…»

На лекции пойдет речь о писателе Юрии Казакове, чья проза является неотъемлемой частью классической русской литературы, о его творческих открытиях и поворотах судьбы.

С детства мечтая стать музыкантом, Юрий Казаков окончил музыкальное училище им. Гнесиных и был принят в состав оркестра Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Но вскоре понял, что музыка не его призвание. После окончания Литинститута, у писателя появляются рассказы, за которые в 1970 году он получил Дантовскую премию. Казаков часто ездил на Русский Север, эта земля влекла его первозданной самобытностью. На протяжении многих лет заполнял он «Северный дневник» — собрание путевой прозы, исторических экскурсов, портретов поморов. Казаков оставил огромное творческое наследие: «На полустанке», «По дороге», «Легкая жизнь», «Голубое и зеленое», «Запах хлеба», «Арктур – гончий пес», «Двое в декабре».

К сожалению, имя Юрия Казакова современному читателю почти неизвестно. Лекция попытается восполнить этот пробел. Она начнётся с джаза, который Казаков очень любил, эта музыка живёт на страницах всех его книг. Но главной на лекции станет музыка его удивительной, тонкой и пронзительной прозы.

Отрывки из лучших рассказов Юрия Казаков на вечере исполнят артист Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский и артист Мурманской областной филармонии Андрей Бобров.

Своё отношение к прозе Юрия Казакова выскажут поэт Владимир Сорокажердьев, журналисты Сергей Юдков и Игорь Катериничев.