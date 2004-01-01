Либретто Джованни Бертати по пьесе Дэвида Гаррика и Джорджа Колмана Старшего. «Тайный брак» – единственная по сей день исполняемая опера Доменико Чимарозы и единственная в истории мирового театра опера, полностью «сыгранная на бис» сразу же после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Она настолько понравилась императору Леопольду II, что он потребовал тут же целиком повторить её в своих покоях, пока актеры не разгримировались. Композитор Доменико Чимароза, являясь одним из ведущих представителей оперы-буффа, пожалуй, не знал большего успеха в своей насыщенной событиями жизни (1749 – 1801), за которую он написал около 70 опер, значительное число кантат, месс, ораторий и инструментальных произведений, служил при лучших императорских домах Европы и даже два года занимал должность композитора при дворе Екатерины Великой.

«Тайный брак» является типичной итальянской комической оперой. Яркие сценические зарисовки представлены множеством ансамблей: терцетов, квартетов и квинтетов, а в развёрнутом финале принимает участие весь актёрский состав, занятый в этом произведении.

Музыкальный руководитель и дирижер: Лауреат всероссийского конкурса Сергей Михеев.

Режиссер-постановщик: Лауреат премии Правительства России Валерий Меркулов.