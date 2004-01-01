Тайная карта Мурманска

Как успеть за один день посетить Париж, Шанхай и увидеть «Пинк Флойд»? Все очень просто. Достаточно прогуляться по Мурманску. За этими названиями скрываются знакомые нам улицы и дворы, а это их народные прозвища. Одни из них широко распространены, другие на слуху только у жителей конкретных микрорайонов. Сохранить, обобщить и напомнить мурманчанам о неофициальных названиях на карте нашего города решил Кирилл Бобров - создатель группы «Мурманск: что есть и что будет» в социальной сети «В контакте». Он запустил проект «Народная топонимия -городские места словами мурманчан».

На странице группы периодически появляются сообщения с тем или иным названием, участники группы его обсуждают, рассказывают все, что знают об этом месте, высказывают версии, почему данный уголок Мурманска назван именно так.

Множество удивительных названий можно обнаружить на карте нашего города. Участников встречи ожидают удивительные разгадки.