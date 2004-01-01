Тайна новогодней елки
Новогодние праздники для маленьких зрителей
Новогодние праздники для маленьких зрителей
Малышей порадуют артисты «Арктического театра» во главе со своим режиссером Евгением Гоманом детским спектаклем-детективом «Тайна новогодней елки или кто сказал «ХРЮ!».
Спектакль и интерактивная программа разделены на 2 части:
Дедушка Мороз вручит деткам сладкие подарки.
Время спектаклей:
Гастроли Тамбовского государственного театра кукол
Спектакль к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева