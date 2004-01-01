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Тайна новогодней елки

Новогодние праздники для маленьких зрителей

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События: Новый год, Спектакли.

Малышей порадуют артисты «Арктического театра» во главе со своим режиссером Евгением Гоманом детским спектаклем-детективом «Тайна новогодней елки или кто сказал «ХРЮ!».

Спектакль и интерактивная программа разделены на 2 части:

  • спектакль на сцене
  • игры

Дедушка Мороз вручит деткам сладкие подарки.

Время спектаклей:

  • 23 декабря в 12.00 - для школьников (6+), 15.00 и 18.00 – для дошколят(3+)
  • 30 декабря в 12.00 и 18.00 – школьники (6+) 15.00 – дошколята (3+)
Okean Hall
23 декабря
12:00
15:00
18:00
30 декабря
12:00
15:00
18:00
Цены
  • 1300 р., от 10 билетов - 900 р.
  • Взрослым вход бесплатный

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