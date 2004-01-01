Малышей порадуют артисты «Арктического театра» во главе со своим режиссером Евгением Гоманом детским спектаклем-детективом «Тайна новогодней елки или кто сказал «ХРЮ!».

Спектакль и интерактивная программа разделены на 2 части:

спектакль на сцене

игры

Дедушка Мороз вручит деткам сладкие подарки.

Время спектаклей: