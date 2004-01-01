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Татьянин день

Празднуем День студента в парке отдыха «Небо»

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События: Праздники, Спорт.

Приглашаем всех классно провести День студента! 

Во-первых, мы приготовили крутые развлечения. Кто был хоть на одной Ночи батутов представляет о чем идет речь! А если нет – для вас будет сюрприз!

Во-вторых мы сделали единую цену билета – 500 р. за 3 часа. Посчитали? Увидели выгоду?! Круто провели время, да еще и на мороженку сэкономили.

Не теряйте время, записывайтесь, количество мест ограничено!

Небо
25 января
18:00 - 21:00
Цены

500 р.

Телефон для записи: 201-000

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