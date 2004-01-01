Татьянин день

Приглашаем всех классно провести День студента!

Во-первых, мы приготовили крутые развлечения. Кто был хоть на одной Ночи батутов представляет о чем идет речь! А если нет – для вас будет сюрприз!

Во-вторых мы сделали единую цену билета – 500 р. за 3 часа. Посчитали? Увидели выгоду?! Круто провели время, да еще и на мороженку сэкономили.

Не теряйте время, записывайтесь, количество мест ограничено!



