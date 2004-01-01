Татьяна Алексеева

Алексеева Татьяна Евгеньевна – художник, уже более полувека профессионально занимающийся ювелирным искусством. Родилась 5 ноября 1932 года в Ленинграде. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной. Город на Неве сформировал Т.Е. Алексееву как художника. С 1984 года переехала в Мурманскую область. Произведения художника кроме эстетической привлекательности обладают глубокой эмоциональной насыщенностью, смыслом, философией. С 1975 года Татьяна Евгеньевна является членом Союза художников России. Ювелирные украшения и композиции выставляются в России и за рубежом.

Творчество Татьяны Евгеньевны в собрании музея представлено ювелирным искусством и графическими листами. На выставке экспонируются композиции «Очень тихий океан» и «Шуршание души». Они раскрывают многогранность таланта автора, проявившего себя в разных видах изобразительного искусства. Художник исполнила работы на черном фоне. Удивительно тонкие линии, спокойный колорит произведений создает ощущение гармонии и спокойствия.

Произведения мастера хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Мурманского областного художественного музея и в частных коллекциях.