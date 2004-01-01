Tattoo People
Окунись в сказочный мир современной ТАТУ-культуры!
Tattoo People предоставляет всем уникальную возможность окунуться в сказочный мир современной ТАТУ-культуры, познакомиться с тату мастерами и просто оказаться в атмосфере творческого праздника.
ТАТТОО – People51 – это яркое, зрелищное и незабываемое шоу. Оно объединяет под своей эгидой самых разных творческих людей, которым близок дух тату-искусства: художников, музыкантов, фотографов, байкеров, дизайнеров, артистов разных жанров.
200 р.
100 р. – с тату
Телефон для справок: 25-75-75