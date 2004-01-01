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Tattoo People

Окунись в сказочный мир современной ТАТУ-культуры!

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События: Вечеринки.

Tattoo People предоставляет всем уникальную возможность окунуться в сказочный мир современной ТАТУ-культуры, познакомиться с тату мастерами и просто оказаться в атмосфере творческого праздника. 

ТАТТОО – People51 – это яркое, зрелищное и незабываемое шоу. Оно объединяет под своей эгидой самых разных творческих людей, которым близок дух тату-искусства: художников, музыкантов, фотографов, байкеров, дизайнеров, артистов разных жанров.

Rock'n'Roll music bar
2 июня
19:00
Цены

200 р.

100 р. – с тату

Телефон для справок: 25-75-75

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