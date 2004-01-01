Всем обладателям рисунков на теле быть обязательно!

Ограничения: 21+

Если даже раздевшись до гола, ты всё равно не становишься голым – читай дальше. Если становишься – читай ещё внимательнее!

Продолжая успешно игнорировать осеннюю хандру в лофт-баре «Чердак», и не снижая заданный в начале месяца темп, мы решили конкретно растрясти оставшихся в городе флегматиков и повысить градус общего настроя.

Мы решили «забить» вас полностью! Встречай первую «Tattoo Party» в «Че»! Мы разыграем для вас сеансы у лучших тату мастеров города, крутой мерч, тонны плюшечек с фенечками, и конечно выведем квинтэссенцию абсолютного ПАУПАУДЭСВАСАААППИПЛ! *громкий спецэффект на заднем фоне*

Всю ночь для вас вас: комплименты от бара всем татуированным персонажам, пляски на барной стойке, welcome-drink, персональная фотосессия, сладострастные go-go и, конечно, дичайший музыкальный коктейль с привкусом тяжелых басов и гитарных риффов!

Если суббота не проходит помпезно – зачем она вообще нужна?!