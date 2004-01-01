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Танцы за околицей

Областной конкурс хореографических коллективов сельских учреждений культуры

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События: Конкурсы, Концерты.

Мероприятие проводится в целях развития любительского хореографического искусства, популяризации народной хореографии, развития традиций балетмейстерского творчества в народной хореографии, формирования и воспитания художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения.

В конкурсе «Танцы за околицей» примут участие хореографические коллективы сельских учреждений культуры и дополнительного образования, образовательных учреждений, национально-культурных центров Мурманской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Народный/национальный танец»
«Стилизованный народный/национальный танец»
«Современная пластика (нео-классика, модерн, джаз-модерн, streetdance, Hip-hop, R&B, брейк-данс и т.д.)
«Танцы народов Севера»

Каждый коллектив может принять участие, как в одной, так и в нескольких номинациях.

В составе жюри – специалисты по хореографическому жанру, Заслуженные работники культуры из Мурманска.

ДК им. С.М. Кирова
19 ноября
11:00
Цены

Дополнительная информация: 8(8152) 45-75-35

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