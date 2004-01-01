Мероприятие проводится в целях развития любительского хореографического искусства, популяризации народной хореографии, развития традиций балетмейстерского творчества в народной хореографии, формирования и воспитания художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов подрастающего поколения.

В конкурсе «Танцы за околицей» примут участие хореографические коллективы сельских учреждений культуры и дополнительного образования, образовательных учреждений, национально-культурных центров Мурманской области.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Народный/национальный танец»

«Стилизованный народный/национальный танец»

«Современная пластика (нео-классика, модерн, джаз-модерн, streetdance, Hip-hop, R&B, брейк-данс и т.д.)

«Танцы народов Севера»

Каждый коллектив может принять участие, как в одной, так и в нескольких номинациях.

В составе жюри – специалисты по хореографическому жанру, Заслуженные работники культуры из Мурманска.