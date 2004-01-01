Вячеслав Петкун и его группа не из тех, кто искусственно раздувают шумиху вокруг себя: никаких телешоу из разряда «звезды там и тут». Этот подход себя оправдывает, ведь поклонники любят Петкуна, прежде всего, именно за творчество, уже известное и новое: за любимые и прочно засевшие в голове мелодии, за те несколько песен, которые навсегда отпечатались в памяти слушателей. Все главные хиты от «Города» или «Цветов» до «Оно» обязательно прозвучат!

Их каждый новый концерт не похож не предыдущий - это касается как песен, так и общего антуража - «Танцы Минус» выдают шоу в самом лучшем смысле этого слова, не оставляя после выступления ни единого равнодушного зрителя.