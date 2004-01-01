Вы задумывались о том, как развить пластичность тела, двигаться красиво и грациозно?

Мы вам всё расскажем и покажем, и научим.

Приглашаем Вас на серию уникальных мастер-классов «Танцуют все»

18.08 – Партерная пластика

25.08 – Танцевальная акробатика

После посещения мастер-класса вы не только узнаете как двигаться красиво и соблазнительно одновременно, но и улучшите свою физическую форму, что даст уверенность в каждом движении.

Тренер Виктория Перебиковская.

Посетить мастер-класс может любой желающий, независимо от уровня подготовки. Уроки включают в себя элементы хореографии, фитнеса, стрип-пластики и растяжки.