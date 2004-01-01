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Тангедия

Концерт ансамбля «Эссе-Квинтет»

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События: Концерты.

Ансамбль «Эссе-Квинтет» – лауреат 1 премии 9 международных конкурсов, 5-кратный обладатель Премии Гран-При, Чемпион Мира (CIAIMC - UNESCO) в номинации «EnsembleMusic» 2012г., лауреат Молодежной премии Правительства Санкт-Петербурга за 2011 г.

Создан в 2007 году в г.Санкт-Петербурге студентами Санкт-Петербургского Университета Культуры и Искусств и Государственной Консерватории им. Римского-Корсакова. На сегодня участники коллектива являются признанными в мире виртуозами ансамблевой игры. Эссе-Квинтет – один из самых титулованных в России ансамблей академического направления в исполнительстве на русских национальных инструментах, в период с 2009 по 2015 год одержавший ряд впечатляющих побед на самых престижных музыкальных конкурсах. В репертуаре коллектива произведения мировой и русской классики, танго, рок, русская народная и современная авторская музыка.

Состав ансамбля «Эссе-Квинтет»:

Кирилл Евсеев (балалайка-прима)
Дмитрий Гоголев (домра малая, домра-альт)
Ксения Евсеева (аккордеон)
Михаил Крылов (аккордеон)
Владислав Игнатьев (балалайка-контрабас)

Програма «Тангедия»:

А. Пьяццолла – Ю. Крамарь «Тангедия» ч.4
А. Пьяццолла (1921-1992) «Acentuado»
Р. Гальяно (род. 1950 г.) «Нью-Йорк Танго»
А. Пьяццолла «Libertango»
А. Пьяццолла «Смерть Ангела»
А. Шнитке (1931-1998) «Танго в сумасшедшем доме»
А. Пьяццолла «Забвение»
Г. Феррер – А. Пьяццолла «Прощай, Нонино»
Г. Феррер – А. Пьяццолла «Баллада сумасшедшего»

Филармония
5 ноября
17:00
Цены

Билеты можно приобрести на официальном сайте филармонии

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