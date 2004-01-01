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Тамара Ивановна Зуева

Встреча с мурманским художником, лауреатом премии губернатора Мурманской области

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События: Встреча.

Тамара Ивановна Зуева — художник поколения, составившего «костяк» профессионального Союза художников на Мурмане. Родилась 28 января 1929 года в городе Каргополь Архангельской области. Русский город, чем–то похожий на древний Новгород, с церквями и старинными постройками произвёл неизгладимое впечатление на её душу. Образование Тамара Ивановна получила в Костромском художественно–педагогическом училище по классу живописи в мастерской Николая Павловича Шлейна, ученика И. Е. Репина. В Мурманск приехала в 1955 году.

Тамара Ивановна активно работает как живописец и график. Основная тема её творчества — Север. Он представлен многоликим и разнообразным, с ним у художника связаны самые яркие впечатления, позволившие создать чёткие по графическому и цветовому решению работы. В 2008 году Тамаре Зуевой присуждена премия Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, за серию работ «Мой Север».

30 января Тамаре Ивановне будет вручена грамота от союза художников России, грамоту вручит председатель Мурманского отделения союза художников Феофилактов Александр Георгиевич.

Цены

Вход свободный

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