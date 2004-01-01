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Талант и судьба

Выставка изданий к 70-летию Николая Александровича Скромного

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События: Выставки.

Николай Александрович Скромный (1948–2007) – прозаик, член Союза писателей СССР и Союза писателей России, лауреат Большой литературной премии России. В большую литературу писатель вошел монументальным романом «Перелом». Произведение это об одном из трагичных, переломных моментов в истории нашего крестьянства – периоде сплошной коллективизации в  30-е гг. XX века. Полное издание романа вышло в Мурманске лишь в 2003 году. Министерством образования Российской федерации это произведение  было рекомендовано к изучению в 11‑х классах общеобразовательных школ наравне с «Поднятой целиной» М. А. Шолохова.

Экспозиция знакомит с изданиями главного романа Николая Скромного «Перелом», с оценкой романа филологами и журналистами, с деятельностью писателя на посту ответственного секретаря Мурманского отделения Союза писателей России. Главы из второго романа Н. Скромного «Лермонтов» были опубликованы в журнале «Наш современник»  2009 года, уже  после ухода его из жизни.

Выставка включает фотографии, библиографические указатели, справочные издания.

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