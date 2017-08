Takeiteasy events

Ограничения: 18+

MEESHOO & IVAN GOOM снова в деле! В новом сезоне наш классический состав TAKEITEASY соберется в уютном Negroni Club!

Магия этнических барабанов, звонкая африканская перкуссия, синтезаторные переливы, качающий глубокий грув, пиано и мощный голос! We are full of melodies, vocals and true soul! Этой ночью мы погрузимся в яркое настроение мира SOULFUL! We Play House Music! (c) Frankie Knuckles

Spiritual deep house music all night long! Приготовьте свои слуховые рецепторы. Sound delicacies.

MEESHOO (Kolour Recordings, Salted Music, Nite Grooves)

В 2016/2017 Выпустил свои релизы на культовых американских хаус-лейблах: Nite Grooves (New York), Salted Music (San Francisco, импринте крестного отца дип-хауса Miguel Migs), Kolour Recordings (Detroit), а также подписал контракт с иконическим хаус-лейблом Nervous Recordings. Выступал в легендарном московском клубе Пропаганда в качестве хэдлайнера.

IVAN GOOM

Постоянный участник и сооснователь TAKEITEASY. Опытный диджей, с отличным музыкальным вкусом и отточенной до блеска техничной составляющей сета, много лет представляющий свое музыкальное видение современной deep & tech house музыки.