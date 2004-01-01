Ограничения: 18+

TAKEITEASY – это встречи, наполненные теплыми техно и хаус-вибрациями, для вашего сердца и ваших ног. Актуальный грув современных танцполов от идеологов takeiteasy warm sounds: Meeshoo & Ivan Goom

Meeshoo – мурманский электронный музыкант и саундпродюсер с большим стажем. На его счету саунд группы Kola Lounge, виниловые релизы под псевдонимом Mikel Back (в середине 2000-х). С 2016-го выпускает свои релизы, а также играет dj сеты под новым именем Meeshoo.

Лейбл: Nite Grooves / King Street Sounds.

Ivan Goom – основатель серии вечеринок TAKEITEASY в мурманских барах, где он представляет свои dj сеты современной deep & tech house музыки.

Meeshoo

Ivan Goom