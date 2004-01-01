Такая разная Россия

Клуб любителей живописи «Колорит» был создан на базе МБУК Североморского дома культуры прикладного творчества и народных ремёсел в 2010 году. С 2011 года руководителе стал Скоров Сергей Васильевич.

Коллектив является добровольным объединением любителей изобразительного искусства, основанное на общности художественных интересов совместной деятельности участников.

В 2015 году коллективу было присвоено звание «народный самодеятельный коллектив», а в 2018 году это звание коллектив студии изобразительного искусства подтвердил.

Участники клуба принимают активное участие в городских и областных выставках, фестивалях, творческих встречах, проводят мастер-классы, организовывают совместные поездки на этюды.

В апреле-мае 2019 года члены студии участвовали в проекте, приуроченного ко дню города Североморска «Панорама». Участвовали в проекте «Храмы Кольского заполярья», проводимого на базе выставочного зала г. Мурманска.

Любимый жанр у студийцев – пейзаж, с помощью которого они открывают зрителям удивительные уголки природы России. С июля по сентябрь члены студии выезжают на пленер. В натурных пейзажах студийцы очень точно раскрывают состояние природы, показывая ее лирическое звучание.

Работают студийцы и в жанре натюрморт. Написанные художественные картины передают сияние ярких цветов, вызывая у зрителя захватывающее эмоциональное напряжение.

Один из сложных жанров – портрет. В нем художники передают особенные черты портретируемого, его эмоциональный настрой. В данном жанре работают художники Кукушкина Л.В., Сайкова М.А., Слобожан С.Д., Сметанина Т.В.

Многие художники отдают предпочтение тематическим картинам. Здесь хотелось бы отметить художников Сайкову М.А. и Кукушкину Л.В., которые умело раскрывают и показывают жизни, окружающих нас людей. Особо хотелось бы выделить художника Кукушкину Л.В., которая уже 2 года подряд участвует во всеармейском конкурсе-выставке изобразительного искусства среди военнослужащих по контракту и членов их семей «Армейский калейдоскоп», где заняла I, III и «Специальный приз», а участвуя в Фестивале народного искусства военнослужащих и гражданского персонала в 2018 году стала лауреатом I степени в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство».

Один из талантливых художников, Анастасия Герасенко, постоянно принимает участие в областных выставках, благотворительных акциях, муниципальных тематических выставках вместе с семьей «Семья, любовь, творчество».

Татьяна Рыжкова состоявшийся художник-живописец. Работы ее неоднократно помещались в каталогах областных выставок любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Пейзажи и натюрморты Елены Папёнок яркие, красочные, передают определенные ситуации и события из нашей жизни.Татьяна Сметанина, Екатерина Гончарова, Наталья Лопаева, Надежда Маринцева, Татьяна Филиппова, Татьяна Болтушкина, Елена Артёмова, Антонина Петренко, Оксана Худякова, Адам Матюк – это мастера пейзажа и натюрморта.

Лариса Любименко, Светлана Киричева, Оксана Короленко, Татьяна Нагорная, Дмитрий Каргин представляют графические работы, выполненные в разных техниках и жанрах. Оксана Короленко работает в иллюстративном жанре.

Девиз коллектива: «В жизни всегда есть место творчеству!».

Формула успеха студийцев: «Учиться у мастеров прошлого и настоящего, стремиться к высокому уровню исполнительского мастерства, отличаться своеобразием и самобытностью».