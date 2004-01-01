Такая долгая война

Ограничения: 12+

Сегодня, когда обостряется военно-политическое противостояние различных государств, простая история трёх обыкновенных людей, юность которых выпала на военные годы, приобретает особое звучание.

Герои истории, случайно столкнувшиеся в развалинах городка на оккупированной территории в мае 1943 года, а затем по отдельности прожившие каждый свою жизнь, вновь встретились друг с другом на склоне лет. И обнаружили, что пропасть враждебности и непонимания, которую оставила война в отношениях между людьми, до сих пор сохранилась и стала почти непреодолимой.

Есть ли надежда на разрешение векового конфликта или мир катится к новой катастрофе – главный вопрос спектакля.

Жёсткость финального расставания действующих лиц оставляет чувство тревоги и надежды, а вдалеке слышны звуки приближающейся грозы…

Режиссёр-постановщик: Юрий Сергиенко

Художник-постановщик: Раиса Чебатурина

В спектакле заняты: Ю.Блохова, В.Громак, А.Гудин, А.Макаров, С.Маковская, А.Титовский.