Так создается красота

На выставке представлены великолепные, красочные, современные издания о моде, косметике и парфюмерии. Это книги об известных кутюрье, чья деятельность повлияла на формирование мировой моды. Книги по истории костюма помогут проследить развитие моды с древности до наших дней. Множество интересных книг посвящены искусству быть красивой. Самые любознательные читатели смогут полистать словари и энциклопедии и узнать что такое «аксельбант», «фермуар» или «плюмаж».

Для тех, кто стремится создавать модные вещи своими руками, есть подборка журналов по шитью и вязанию с готовыми моделями одежды.

На выставке представлены издания, которые помогут выбрать свой аромат, раскрывающий индивидуальность, подчеркивающий стиль, создающий неповторимый образ.