Таинство древней смолы
Выставка изделий из янтаря
Выставка изделий из янтаря
Янтарь – уникальный драгоценный камень органического происхождения, фактически – окаменелая древесная смола, возраст которой насчитывает десятки и даже сотни миллионов лет. «Солнечный самоцвет», как часто именовали янтарь, любили во многих странах мира на протяжении многих веков и даже тысячелетий.
Всего в экспозиции представлено около 20 изделий из янтаря, а также образцов необработанного камня.
Дополнительная информация по телефону: 450-385
Книжная выставка к Всемирному дню снега
Выставка работ учащихся детских школ искусств и детских художественных школ Апатитов и Кировска