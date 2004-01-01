Таинство древней смолы

Янтарь – уникальный драгоценный камень органического происхождения, фактически – окаменелая древесная смола, возраст которой насчитывает десятки и даже сотни миллионов лет. «Солнечный самоцвет», как часто именовали янтарь, любили во многих странах мира на протяжении многих веков и даже тысячелетий.

Всего в экспозиции представлено около 20 изделий из янтаря, а также образцов необработанного камня.