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Таинство древней смолы

Выставка изделий из янтаря

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События: Выставки.

Янтарь – уникальный драгоценный камень органического происхождения, фактически – окаменелая древесная смола, возраст которой насчитывает десятки и даже сотни миллионов лет. «Солнечный самоцвет», как часто именовали янтарь, любили во многих странах мира на протяжении многих веков и даже тысячелетий.

Всего в экспозиции представлено около 20 изделий из янтаря, а также образцов необработанного камня.

Художественный музей
c 4 января по 12 февраля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 450-385 

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