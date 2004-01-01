Якимчук Светлана Александровна родилась в посёлке Оленино Тверской области. Росла в окружении картин и книг: отец Светланы был художником, а мама - библиотекарем.

В 1989 г. с отличием окончила Тверское художественное училище им. А.Г. Венецианова.

В 2000 г. переехала на родину супруга в г. Мурманск.

Участница различных выставок в Твери, Санкт-Петербурге, Кировске, Мурманске.

Автор работает в направлениях: барельеф, настенная роспись, станковая живопись, авторская кукла, акварель. Именно в технике акварели, которая является для автора любимой, выполнены большинство картин, вошедших в экспозицию выставки «Таинственная Лапландия». Представленные в ней произведения раскрывают неброский, спокойный колорит Заполярья. По словам автора, именно техника акварели даёт истинную возможность показать прозрачность и мягкость северных красок. Часть работ посвящена Териберке и Ура-Губе, их гармоничной тишине и уединённости.

В рамках открытия запланированы экскурсия по выставке и онлайн-трансляция.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Азимут», 2 этаж)