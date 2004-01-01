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Свои чужие песни

Акустический концерт гитариста группы «Серьга» Сергея Галанина 

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События: Концерты.

Сергей Галанин – легендарный рок-музыкант, участник группы «Бригада С», бессменный лидер группы «СерьГа», автор множества песен, ставших гимнами целого поколения.

Сергей не ограничивает себя лишь музыкой, а также активно участвует в телепроектах, занимается ведением фестивалей и различных мероприятий. Ещё в середине 90-х на московском телевидении возникла интерактивная программа «Музыкабельный телефон», где Сергей был ведущим совместно с Евгением Маргулисом. В начале 2000-х вел программу «Кома» на НТВ, а в 2006 принял участие в проекте канала «Россия» – «Танцы на льду» (Первый сезон), где выступал как спортсмен-фигурист в паре с чемпионкой мира Марией Бутырской.

Rock'n'Roll music bar
3 апреля
19:00
Цены

от 1500 р.

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