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Свобода и дерзость: Кристиан Диор

Выставка из серии «Короли грёз», посвящённая легендарному французскому модельеру

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События: Выставки.

Посетители выставки смогут оценить развитие дизайна парфюмерных флаконов марки Christian Dior. Диор всегда считал, что духи – это дополнение личности женщины, которые являются завершением её наряда. И флаконы, и упаковки выполняются в фирменном стиле, который был введён Кристианом Диором: гамма серого цвета, розового и белого, медальоны а-ля Людовик XVI, бумага с фактурой рогожки в рубчик, атласные ленточки.

Художественный музей
c 29 марта по 28 апреля
Цены

Дополнительная информация по телефону: 45-03-85  

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