Свобода и дерзость: Кристиан Диор
Выставка из серии «Короли грёз», посвящённая легендарному французскому модельеру
Выставка из серии «Короли грёз», посвящённая легендарному французскому модельеру
Посетители выставки смогут оценить развитие дизайна парфюмерных флаконов марки Christian Dior. Диор всегда считал, что духи – это дополнение личности женщины, которые являются завершением её наряда. И флаконы, и упаковки выполняются в фирменном стиле, который был введён Кристианом Диором: гамма серого цвета, розового и белого, медальоны а-ля Людовик XVI, бумага с фактурой рогожки в рубчик, атласные ленточки.
Дополнительная информация по телефону: 45-03-85
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