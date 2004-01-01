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Свидание с вечностью

Выставка фотографий Виктора Трошенкова

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События: Выставки.

Виктор Трошенков – основатель астрономического клуба «Орион», председатель мурманского отделения российского астрономо-геодезического общества. Он является также поэтом, фотографом и общественным деятелем. На выставке будут представлены 12 фотографий, посвященных красивому и редкому явлению природы – северному сиянию.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 44-27-26

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