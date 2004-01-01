Свидание с вечностью
Выставка фотографий Виктора Трошенкова
Выставка фотографий Виктора Трошенкова
Виктор Трошенков – основатель астрономического клуба «Орион», председатель мурманского отделения российского астрономо-геодезического общества. Он является также поэтом, фотографом и общественным деятелем. На выставке будут представлены 12 фотографий, посвященных красивому и редкому явлению природы – северному сиянию.
Дополнительная информация по телефону: 44-27-26
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