Полярная ночь! Какая она? Темная и звездная? Или же яркая, раскрашенная сполохами северного сияния?

Понаблюдать за этим явлением едут за Полярный круг многие туристы. Это чудо природы можно увидеть не только на территории Российской Федерации, но и в Норвегии, Швеции, США.

Если ли в полярной ночи свет? Есть! И для того, чтобы это доказать был создан арт-проект «Свет полярной ночи».

Автор проекта – свободный художник Лайла Колощак из норвежского города Альта. Он, как и Мурманск, несколько месяцев в году оказывается под покровом полярной ночи.

Что освещает будни северян в эту долгую пору? Лайла выясняет это уже около 10 лет. Художница даёт детям листы чёрной бумаги и белые мелки, чтобы они изобразили свой «источник света» в полярную ночь. Некоторые боятся темноты и изображают свои страхи. А для кого-то полярная ночь – это уют и радость, потому что именно в это время приходят самые долгожданные праздники – Новый год и Рождество.

Посиделки с друзьями и родными, катание на лыжах, санках и сноубордах, самая яркая в году городская иллюминация и, конечно же, северное сияние – вот малый список того, с чем ассоциируется у детей это природное явление.

В проекте приняло участие более трёх тысяч человек. Лучшие работы, а их более четырёхсот, были представлены на выставке в музее Альты.

Сделать проект международным Лайле помогли мурманские художники, педагоги Детской художественной школы, члены Союза художников России, Дмитрий Новицкий, Вероника Вологжанникова и Мария Михайленко.

Место проведения: пр. Ленина, 82, (отель «Арктика», 2 этаж).