Свет немеркнущей звезды

Программа концерта:

И.С.Бах Дорийская токката и фуга ре-минор (орган)

Фридрих II Соната ми-минор в 3-х частях (дуэт)

Р.Эйленберг «Катание на петербургских санях» (орган)

Н.Огдэн «Колядки» (орган)

В.Попп «Птичья песня» (дуэт)

Дж.Раттер Прелюдия и Ария из Античной сюиты (дуэт)

Й.Йонген «Героическая соната» (орган)

Ж.Бизе-Ф.Борн Блестящая фантазия на темы из оперы «Кармен» (дуэт)

Г.Манчини «Розовая пантера» (дуэт)

Евгений Авраменко — один из ярких представителей нового поколения органистов, выпускник Московской консерватории им. П.И. Чайковского, победитель международного конкурса органистов в Минске (2003 г.) и I всероссийского конкурса органистов (2012 г.), обладатель специальной премии международного конкурса органистов им. М. Таривердиева. Был солистом Хабаровской краевой филармонии, успешно работал за рубежом как органист и преподаватель Высшего института музыки в Дамаске, удостоен награды «За вклад в развитие культуры и искусства Сирийской Арабской Республики». Выступал во многих крупнейших залах Москвы, в различных городах России и за рубежом (Украина, Беларусь, Литва, Польша, Швейцария, Сирия, Ливан).

Основал интернет-портал «Органное Сообщество Principal» (www.principal.su). Является автором проекта «Калининград — органная столица России», получившего диплом за «Лучший просветительский проект в области органной культуры России 2012-2013 гг.».

Выступает с сольными концертами в формате орган плюс. Является действительным членом Ассоциации органистов и органных мастеров Международного союза музыкальных деятелей России.

Ксения Авраменко — выпускница Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки. Принимала участие в мастер-классах профессоров МГК им. П. Чайковского А. Корнеева и РАМ им. Гнесиных А. Гофмана. Преподавала в Высшем институте музыки и Российском культурном центре (г. Дамаск, Сирия). Выступала с концертами в Калининграде, Светлогорске, Хабаровске, Владивостоке, Москве, Дамаске и др.