Свет и радость мы приносим людям!
Концерт ансамбля танца «Радость»
Концерт ансамбля танца «Радость»
Танцевальный коллектив закрывает свой 39 творческий сезон концертной программой. На сцене «Кировки» развернется яркое и увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы, неустанного творческого поиска руководителей и участников коллектива. Репертуар ансамбля насчитывает более 200 постановок: детские танцевальные картинки, номера «Золотого фонда хореографии», современные и народные танцы.
Зрителей ждет насыщенная концертная программа: артисты подарят хореографические композиции «Кольские самоцветы», «Брови», «Кострома», «Греческая сюита», «Вербунк», «Северные игры» и многие другие.
Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23
Благотворительный концерт в Rock'n'Roll music bar!
Праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда