Свет и радость мы приносим людям!

Танцевальный коллектив закрывает свой 39 творческий сезон концертной программой. На сцене «Кировки» развернется яркое и увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы, неустанного творческого поиска руководителей и участников коллектива. Репертуар ансамбля насчитывает более 200 постановок: детские танцевальные картинки, номера «Золотого фонда хореографии», современные и народные танцы.

Зрителей ждет насыщенная концертная программа: артисты подарят хореографические композиции «Кольские самоцветы», «Брови», «Кострома», «Греческая сюита», «Вербунк», «Северные игры» и многие другие.