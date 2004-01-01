Свет и радость мы приносим людям!

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Концерт ансамбля танца «Радость»

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События: Концерты.

Танцевальный коллектив закрывает свой 39 творческий сезон концертной программой. На сцене «Кировки» развернется яркое и увлекательное действо, ставшее результатом большой кропотливой работы, неустанного творческого поиска руководителей и участников коллектива. Репертуар ансамбля насчитывает более 200 постановок: детские танцевальные картинки, номера «Золотого фонда хореографии», современные и народные танцы.

Зрителей ждет насыщенная концертная программа: артисты подарят хореографические композиции «Кольские самоцветы», «Брови», «Кострома», «Греческая сюита», «Вербунк», «Северные игры» и многие другие.

Цены

Дополнительная информация по телефону: 8 (8152) 45-17-90
Касса Дворца: 45-43-23

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