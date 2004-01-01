Свен Локко. Финский россиянин

На встрече будут присутствовать: Глава муниципального образования г.п. Верхнетуломский, председатель Совета депутатов Наталья Вениаминовна Старцева, директор Мурманского областного художественного музея Ольга Александровна Евтюкова.

Специалист отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки Ольга Викторовна Плюснина сделает обзор книг и произведений, написанных Свеном Петровичем, заведующий отделом Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» Анна Юрьевна Ромашова расскажет о выставке «Живопись Свена Локко. К 95-летию со дня рождения» из собрания Мурманского областного художественного музея, а также знакомые Свена Петровича поделятся воспоминаниями о художнике.