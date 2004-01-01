Свеча памяти

Акция проходит в рамках федерального проекта «Территория Победы», стартовавшего в 2017 году и направленного на создание единого пространства по военной истории ХХ века. Проект охватил всю страну и объединил региональные и муниципальные, частные и школьные музеи, связанные с темой Великой Отечественной войны. Инициатором проекта выступил Музей Победы.

В рамках акции музейный сотрудник расскажет о боевых действиях в Заполярье во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Ребята узнают о быте мурманчан в тылу, о героическом труде и о страшных бомбёжках города. Юные посетители рассмотрят предметы из солдатского вещмешка: кружку, ложку, фляжку, котелок и другие, – и увидят винтовку С. И. Мосина – символ Победы.

В завершение состоится шествие участников мероприятия к памятнику Героя Советского Союза Анатолия Бредова, возложение цветов и зажжение «Свечи памяти». Акция направлена на формирование патриотического сознания у подрастающего поколения.