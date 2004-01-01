СВЧ
Вечеринка в Loft-bar «Чердак»
Иногда душа буквально требует красочного карнавального действа: с факирами, фейерверками, дрессированными куницами и фонтанами розового вина... Но бывает и так, что капризная погода и тяжёлый рабочий график так изматывают тебя, так беспощадно, жестоко и до такой степени, что твоим единственным желание остаётся просто хорошо отдохнуть!
Для тех кому сполна хватило сложносочинённой мишуры ещё на прошлой неделе, мы подготовили кое-что понятное сердцу и разуму:
Сложим воедино, выставим максимальную температуру и сделаем очень горячо!
Когда тебе хорошо, где-то в Мурманске один «Чердачок» становится удивительно счастливым!
До скорой встречи и приятного вечера тебе и всей твоей компании!