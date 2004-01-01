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СВЧ

Вечеринка в Loft-bar «Чердак»

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События: Вечеринки.

Иногда душа буквально требует красочного карнавального действа: с факирами, фейерверками, дрессированными куницами и фонтанами розового вина... Но бывает и так, что капризная погода и тяжёлый рабочий график так изматывают тебя, так беспощадно, жестоко и до такой степени, что твоим единственным желание остаётся просто хорошо отдохнуть!

Для тех кому сполна хватило сложносочинённой мишуры ещё на прошлой неделе, мы подготовили кое-что понятное сердцу и разуму:

  • ураганный танцевальный рэйв от резидентов и гостей за пультом
  • страстный Go-Go перфоманс
  • презенты от «Че» и десятки щедрых акций
  • самые приятные моськи вокруг
  • частичная потеря памяти до воскресенья

Сложим воедино, выставим максимальную температуру и сделаем очень горячо!

Когда тебе хорошо, где-то в Мурманске один «Чердачок» становится удивительно счастливым!

До скорой встречи и приятного вечера тебе и всей твоей компании!

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