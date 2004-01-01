Свадьба на диете
Комедия известного современного драматурга Л. Моцарь
Комедия известного современного драматурга Л. Моцарь
В санатории для престарелых актеров встречаются двое – он и она. Когда-то давно в молодости они были влюблены друг в друга, но в первую брачную ночь ОН перепутал свою невесту с другой... Узнают ли они друг друга или сделают вид, что незнакомы. Что сулит им встреча, ведь в санатории опять намечается свадьба – медсестры Галочки, которая никак не выйдет замуж и постояльца санатория. Чем кончится эта свадьба? Ведь под ногами у всех путается врач-диетолог, посадивший весь санаторий на кефир и морковку. Как соединятся пары в веселой, музыкальной и очень смешной комедии известного современного драматурга Л. Моцарь?
В спектакле участвуют: Татьяна Ткач, Александра Самохина, Денис Портнов, Дмитрий Быстревский, Сергей Выборнов
Заказ билетов по телефонам: +7 (950) 890-43-09, +7 (911) 335-28-95
Спектакль по мотивам американской народной сказки о культовым рождественском персонаже
Гастроли Академического театра драмы им. Савина