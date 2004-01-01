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Super праздник

Детский праздник в М-Клубе

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События: Детские праздники.Возраст: Детям.

Всех ребят ждёт SUPER праздник с насыщенной развлечениями программой!

Впервые в новом зале Премиум состоится увлекательный кукольный спектакль! Продолжится наш SUPER праздник яркой анимационной программой с забавными Робокаром Поли и Эмбер! 

В завершении будем ждать гостей с планеты Кибертрон - трансформеров Оптимус Прайм и Бамбли!

Безудержное веселье, яркие эмоции и крутые фотографии гарантированы!

Цены

500 р.

Дополнительная информация по телефону: 288-751; 288-800 

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