Всех ребят ждёт SUPER праздник с насыщенной развлечениями программой!

Впервые в новом зале Премиум состоится увлекательный кукольный спектакль! Продолжится наш SUPER праздник яркой анимационной программой с забавными Робокаром Поли и Эмбер!

В завершении будем ждать гостей с планеты Кибертрон - трансформеров Оптимус Прайм и Бамбли!

Безудержное веселье, яркие эмоции и крутые фотографии гарантированы!