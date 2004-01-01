Super праздник
Детский праздник в М-Клубе
Детский праздник в М-Клубе
Всех ребят ждёт SUPER праздник с насыщенной развлечениями программой!
Впервые в новом зале Премиум состоится увлекательный кукольный спектакль! Продолжится наш SUPER праздник яркой анимационной программой с забавными Робокаром Поли и Эмбер!
В завершении будем ждать гостей с планеты Кибертрон - трансформеров Оптимус Прайм и Бамбли!
Безудержное веселье, яркие эмоции и крутые фотографии гарантированы!
500 р.
Дополнительная информация по телефону: 288-751; 288-800