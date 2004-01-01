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Сундучок знаний Понарошки

Детское интерактив-шоу

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Ограничения: 4+
События: Детские праздники, Игра, Шоу.

Приглашаем самых юных гостей!

К нам придёт профессор Бу, чтобы провести научное занятие «Чистые ручки»!

Мы будем помогать профессору проводить опыты, участвовать в экспериментах, играть и веселиться!

А «БотаниК» угостит всех вкусняшками!

Наше шоу – прекрасный способ узнать:

кто такие микробы

для чего нужно мыть руки и чистить зубки

почему нельзя пить много лимонада

много другой полезной информации в игровой форме

Ботаник
24 октября
17:30
Цены

150 р.

Количество мест ограничено! Запись у Тедди Кофемана

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