Сундучок знаний Понарошки

Ограничения: 4+

Приглашаем самых юных гостей!

К нам придёт профессор Бу, чтобы провести научное занятие «Чистые ручки»!

Мы будем помогать профессору проводить опыты, участвовать в экспериментах, играть и веселиться!

А «БотаниК» угостит всех вкусняшками!

Наше шоу – прекрасный способ узнать:

кто такие микробы

для чего нужно мыть руки и чистить зубки

почему нельзя пить много лимонада

много другой полезной информации в игровой форме