Сундучок знаний Понарошки
Детское интерактив-шоу
Детское интерактив-шоу
Приглашаем самых юных гостей!
К нам придёт профессор Бу, чтобы провести научное занятие «Чистые ручки»!
Мы будем помогать профессору проводить опыты, участвовать в экспериментах, играть и веселиться!
А «БотаниК» угостит всех вкусняшками!
Наше шоу – прекрасный способ узнать:
кто такие микробы
для чего нужно мыть руки и чистить зубки
почему нельзя пить много лимонада
много другой полезной информации в игровой форме
150 р.
Количество мест ограничено! Запись у Тедди Кофемана